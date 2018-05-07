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27-летний ученик Сокурова попал в жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля
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    27-летний ученик Сокурова попал в жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля

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    27-летний ученик Сокурова попал в жюри «Особого взгляда» Каннского кинофестиваля

    Москва, 7 мая. Начинающий российский режиссер Кантемир Балагов, который учился у знаменитого кинематографиста Александра Сокурова, вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

    «Особый взгляд» является второй по значимости программой кинофестиваля. В этом году ее возглавляет американский актер пуэрто-риканского происхождения Бенисио дель Торо.

    Отметим, что 27-летний Балагов уже имел опыт участия в программе «Особый взгляд», однако только в качестве конкурсанта. В прошлом году в Каннах был показан его фильм «Теснота», который выиграл приз Международной ассоциации кинокритиков.

    Председателем жюри основного конкурса стала австралийская актриса Кейт Бланшетт. В состав жюри также вошел российский режиссер Андрей Звягинцев — автор «Возвращения», «Апокрифа», «Елены», «Нелюбви» и «Левиафана».

    Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Откроет мероприятие лента иранского режиссера Асгара Фархади «Все это знают», главные роли в которой исполнили испанские актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

    Автор: Антон Соколов
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