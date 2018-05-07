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Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме
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    Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

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    Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

    Вашингтон, 7 мая. Белый дом назвал состав делегации, которая отправится в Иерусалим для участия в торжественной церемонии открытия посольства США в этом городе.

    Американский президент Дональд Трамп среди членов делегации не значится.

    Возглавлять делегацию будет заместитель госсекретаря США Джон Салливан. 

    Напомним, официальная церемония открытия американской дипломатической миссии в Иерусалиме состоится через неделю, в понедельник, 14 мая. В этот день дипломаты сменят место своего постоянного нахождения в Израиле с Тель-Авива на Иерусалим.

    Отметим, ранее стало известно, что на улицах одного из древнейших городов мира начали появляться указатели с надписью «Посольство США». 

    В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.    

    Автор: Федор Веснин
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