Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме
Вашингтон, 7 мая. Белый дом назвал состав делегации, которая отправится в Иерусалим для участия в торжественной церемонии открытия посольства США в этом городе.
Американский президент Дональд Трамп среди членов делегации не значится.
Monday, 07 May 2018— POTUS_Schedule ???????? (@POTUS_Schedule) May 7, 2018
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE
President Trump Announces Presidential Delegation to the State of Israel to Attend the Opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel pic.twitter.com/B62cfzd0Yy
Возглавлять делегацию будет заместитель госсекретаря США Джон Салливан.
Напомним, официальная церемония открытия американской дипломатической миссии в Иерусалиме состоится через неделю, в понедельник, 14 мая. В этот день дипломаты сменят место своего постоянного нахождения в Израиле с Тель-Авива на Иерусалим.
Отметим, ранее стало известно, что на улицах одного из древнейших городов мира начали появляться указатели с надписью «Посольство США».
В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.