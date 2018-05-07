Трамп не примет участия в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме

Вашингтон, 7 мая. Белый дом назвал состав делегации, которая отправится в Иерусалим для участия в торжественной церемонии открытия посольства США в этом городе.

Американский президент Дональд Трамп среди членов делегации не значится.

Monday, 07 May 2018

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary

FOR IMMEDIATE RELEASE



President Trump Announces Presidential Delegation to the State of Israel to Attend the Opening of the United States Embassy in Jerusalem, Israel pic.twitter.com/B62cfzd0Yy — POTUS_Schedule ???????? (@POTUS_Schedule) May 7, 2018

Возглавлять делегацию будет заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Напомним, официальная церемония открытия американской дипломатической миссии в Иерусалиме состоится через неделю, в понедельник, 14 мая. В этот день дипломаты сменят место своего постоянного нахождения в Израиле с Тель-Авива на Иерусалим.

Отметим, ранее стало известно, что на улицах одного из древнейших городов мира начали появляться указатели с надписью «Посольство США».

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.