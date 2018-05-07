Украинцы назвали самые главные проблемы страны

Киев, 7 мая. Данные опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют о том, что украинцы считают войну в Донбассе главной проблемой страны.

Так, самой острой проблемой государства назван конфликт на юго-востоке Украины, о чем заявили 60% опрошенных. На нехватку рабочих мест посетовали 33,5%, уровнем зарплат и пенсий остались недовольны 31,9%.

Исследование также показало, что политику властей не поддерживают три четверти жителей Украины. По мнению 75,3% украинцев, нынешние власти ведут Украину в неправильном направлении. Лишь 10,4% респондентов оказались солидарными с политикой действующего правительства.

Опрос был проведен в период с 5 по 19 апреля. Участие в нем приняли более 2 тысяч совершеннолетних украинцев.

Напомним, ранее международный институт социологии в Киеве представил данные опроса, посвященного потенциальному вступлению Украины в ЕС и НАТО.