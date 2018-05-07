Меню
Украина
Украинцы назвали самые главные проблемы страны
Происшествия
Все пять членов ИГ, задержанных в Ярославле, были арестованы
Следующая новость
Загрузка...

    Украинцы назвали самые главные проблемы страны

      /  Обновлено: 
    4164

    Украинцы назвали самые главные проблемы страны

    Киев, 7 мая. Данные опроса Киевского международного института социологии свидетельствуют о том, что украинцы считают войну в Донбассе главной проблемой страны.

    Так, самой острой проблемой государства назван конфликт на юго-востоке Украины, о чем заявили 60% опрошенных. На нехватку рабочих мест посетовали 33,5%, уровнем зарплат и пенсий остались недовольны 31,9%.

    Исследование также показало, что политику властей не поддерживают три четверти жителей Украины. По мнению 75,3% украинцев, нынешние власти ведут Украину в неправильном направлении. Лишь 10,4% респондентов оказались солидарными с политикой действующего правительства.

    Опрос был проведен в период с 5 по 19 апреля. Участие в нем приняли более 2 тысяч совершеннолетних украинцев.

    Напомним, ранее международный институт социологии в Киеве представил данные опроса, посвященного потенциальному вступлению Украины в ЕС и НАТО

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.