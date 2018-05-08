Сирия новости 8 мая 07.00: курды напали на САА в районе Сальхии; неизвестные в Хасаке атаковали автомобиль коалиции США

Сирия, 8 мая. Курды напали на САА в районе Сальхии; неизвестные в Хасаке атаковали автомобиль коалиции США; проамериканские боевики в Ат-Танфе могут использовать песчаную бурю для провокаций на юге Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили 40 боевиков ИГ1 в Хаджар аль-Асваде на юге Дамаска.

«Демократические силы Сирии» (SDF): предприняли безуспешную попытку атаки на позиции САА в районе Сальхии в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: помогает SDF укрепляться на левом берегу Евфрата.

ВС США: были атакованы к югу от Хасаки, в результате чего были ранены 2 американских военнослужащих.

Провинция Дамаск

Сирийская армия продолжает уверенное продвижение вглубь анклава боевиков «Исламского государства»1 на юге Дамаска. Под контролем САА уже находится мечеть Имама Шафи и прилегающая городская застройка на северо-западе района Хаджар аль-Асвад. Однако террористы, тем не менее, продолжают оказывать сирийским подразделениям ожесточенное сопротивление. Наиболее интенсивные бои отмечаются в Южном Ярмуке и Ат-Тадамуне.

По данным, опубликованным на странице в Twitter (@Sohayb_Masri1), потери «Исламского государства» в ходе последних боев с САА в Хаджар аль-Асваде составили 40 убитых боевиков.

Продолжают приходить сообщения о том, что ИГ не в состоянии держать длительную оборону, из-за чего вынуждено отходить, минируя местность и задействуя снайперов для сдерживания наступления сирийских войск. Об этом пишет источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Telegram-канал @NovostiDamask опубликовал фото бойца ливанского военизированного движения «Хезболла», который, несмотря на ампутированную ногу и огромное количество боевых ранений, продолжает сражаться с «Исламским государством» на юге Дамаска на стороне законного сирийского правительства.

Провинция Хомс

В районе Ат-Танфа и лагеря для беженцев Эр-Рукбан продолжает функционировать «55-километровая зона безопасности», где Соединенные Штаты Америки подготавливают боевиков так называемой «Новой сирийской армии». По заявлениям начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, в составе этой группировки американскими инструкторами тренируются и террористы «Исламского государства», выведенные в прошлом году из Ракки и с территории восточного берега Евфрата. Цель «Новой сирийской армии» — дестабилизировать ситуацию в Сирии.

Как пишет Telegram-канал @hasansofan, в районе лагеря для беженцев Эр-Рукбан началась песчаная буря, что может послужить хорошим прикрытием для провокаций против сирийской армии на юге САР.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские вооруженные формирования продолжают способствовать эскалации напряженности в провинции Дейр-эз-Зор. Напомним, 1 мая «Демократические силы Сирии» заявили о возобновлении операции «Буря Джазиры», которая якобы направлена против боевиков «Исламского государства», которые сохраняют свое присутствие на левом берегу Евфрата.

На деле, курдские отряды при поддержке международной коалиции США пытаются сохранить за собой и по возможности расширить зону контроля над нефтяными месторождениями в провинции Дейр-эз-Зор, выдавив подразделения САА и союзных ей проиранских формирований на западный берег Евфрата.

Так, по сообщениям источника в Twitter (@syriaasadi), «Демократические силы Сирии» предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил в районе населенного пункта Сальхия, однако были остановлены ответным огнем сирийцев.

Одновременно с этим, SDF и представители коалиции США продолжают укреплять оборонительные позиции к востоку от Евфрата. Так, в районе населенных пунктов Мешия и Джейнине было замечено создание фортификационных сооружений, сообщает Telegram-канал @dierezzore5 со ссылкой на местные источники. По той же информации, на нефтяных заводах «Аль-Изба», «Джафра» и «Аттала» оборудуются опорные пункты «Демократических сил Сирии», куда прибывает военный контингент Соединенных Штатов и Франции.

Провинция Хасака

На захваченных «Демократическими силами Сирии» территориях продолжает расти недовольство среди местного арабского населения, которое уже привело к созданию вооруженных ополчений, выступающих с оружием в руках против американо-курдской оккупации.

Telegram-канал @mdadashamenglish пишет, что к югу от административного центра провинции Хасака неизвестные атаковали управляемой ракетой автомобиль коалиции. В ходе инцидента было ранено двое американских военнослужащих США и несколько членов SDF. По информации того же источника, «Демократические силы Сирии» продолжают рыть туннели и подземные хранилища как в самом городе Хасака, так и в его окрестностях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)