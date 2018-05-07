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Лидер армянской оппозиции встретил лидера System of a Down в аэропорту Еревана. ФАН-ТВ
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    Лидер армянской оппозиции встретил лидера System of a Down в аэропорту Еревана. ФАН-ТВ

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    Глава оппозиции Армении Никол Пашинян встретил в аэропорту Еревана вокалиста американской рок-группы System of a Down Сержа Танкяна, который прилетел в армянскую столицу, чтобы выступить на площади перед сторонниками революции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    Музыкант по прилету сообщил встречающим его журналистам, что давно ждал шанса произнести речь перед людьми, которые не побоялись выйти на улицу и своим политическим протестом смогли перевернуть ситуацию в стране. Кроме того, Танкян отметил, что «офигеть как рад посетить Ереван» и ждет, что в этот исторический момент он сможет увидеть своими глазами, как творится история.

    Между тем вдоль всей дороги кортеж с машиной музыканта встречают люди с флагами и транспарантами, а на площади собралось уже не менее 50 тысяч человек.

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко
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