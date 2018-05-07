Цена барреля нефти Brent превысила 76 долларов впервые с ноября 2014 года

Москва, 7 мая. Цены на нефть продолжают обновлять трехлетние рекорды.

В понедельник стоимость фьючерсов на нефть марки Brent впервые с конца ноября 2014 года превысила 76 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость июльских контрактов на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent достигла отметки в 76,07 в 18.00 по московскому времени. Последний раз черное золото стоило так дорого 27 ноября 2014 года. Показывает рост и техасская марка WTI. На пике торгов 7 мая она прибавила в цене около 0,8 доллара. К 18.30 стоимость июльского фьючерса на WTI достигала 70,53 доллара.

Отметим, стабильный рост котировок продолжается с начала года. В конце апреля стоимость Brent преодолела отметку в 75 долларов за баррель.

Таким образом нефть постепенно восстанавливает позиции, которые были утрачены во время обвала цен осенью 2014 года, когда котировки упали в два раза — с более чем 100 долларов за баррель в сентябре 2014 года до 50 долларов в январе 2015.