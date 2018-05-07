«Экзистенциальная угроза»: Пентагон испугался сверхзвуковых российских «Кинжалов»

Вашингтон, 7 мая. Высокопоставленные военные чиновники США выразили сильную обеспокоенность в связи с заступлением на боевое дежурство российских истребителей-перехватчиков МиГ-31, вооруженных сверхзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом сообщает немецкое издание Military Watch.

Военные отметили, что существующая сегодня американская система ПВО не способна перехватывать ракеты, двигающиеся со скоростью больше трех Махов. Последние испытания показали неэффективность американских средств защиты даже против старых советских ракет SCUD, которые выпускались более 50 лет назад.

Новые же российские ракеты способны достигать скорость в 5,10 и даже 20 Махов, как, например, в случае с межконтинентальной баллистической ракетой «Авангард».

«Новые атакующие платформы России представляют собой экзистенциальную угрозу для американских военных и всех потенциальных российских противников. «Кинжал» будет играть важнейшую стратегическую и тактическую роль для российских военных», — сообщает издание.

Напомним, что о «Кинжале» впервые рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая в марте с посланием к Федеральному собранию. По его словам, скорость ракет и непредсказуемость их траектории делают современные системы ПРО беззащитными.