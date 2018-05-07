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Лидер System of a Down выступил перед сторонниками революции в Ереване
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    Лидер System of a Down выступил перед сторонниками революции в Ереване

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    Лидер System of a Down выступил перед сторонниками революции в Ереване

    Ереван, 7 мая. Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян дал короткий концерт на главной площади Еревана перед сторонниками революции.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, в понедельник глава оппозиции Армении Никол Пашинян встретил Танкяна в аэропорту Еревана, который прилетел в армянскую столицу, чтобы выступить на площади.

    Как информирует ТАСС, музыкант назвал последние события в Армении «красивой революцией».

    «Когда время приходит, народ делает свой шаг. И это время в Армении пришло, — сказал Танкян. — Мы верим в (лидера оппозиции Никола) Пашиняна».

    Напомним, ранее правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну.

    Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку после многотысячных митингов протеста, которые грозили перерасти в бунты.

    Автор: Алексей Громов
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