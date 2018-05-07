Лидер System of a Down выступил перед сторонниками революции в Ереване

Ереван, 7 мая. Лидер американской рок-группы System of a Down Серж Танкян дал короткий концерт на главной площади Еревана перед сторонниками революции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, в понедельник глава оппозиции Армении Никол Пашинян встретил Танкяна в аэропорту Еревана, который прилетел в армянскую столицу, чтобы выступить на площади.

Как информирует ТАСС, музыкант назвал последние события в Армении «красивой революцией».

«Когда время приходит, народ делает свой шаг. И это время в Армении пришло, — сказал Танкян. — Мы верим в (лидера оппозиции Никола) Пашиняна».

Напомним, ранее правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Пашиняну.

Премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе в отставку после многотысячных митингов протеста, которые грозили перерасти в бунты.