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Стала известна возможная причина обрушения дома в Саратове
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    Стала известна возможная причина обрушения дома в Саратове

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    Стала известна возможная причина обрушения дома в Саратове

    Саратов, 7 мая. Пятиэтажный жилой дом частично обрушился в Саратове. Инцидент произошел на Проспекте Строителей 27А, пострадавших нет.

    Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, обрушились содержащие санузлы секции с первого по пятый этаж, однако несущие конструкции здания не получили повреждений.

    Согласно предварительным данным, взрыва не было. Вероятнее всего, причиной обрушения стали протечки коммуникаций, поскольку именно эта часть дома обрушилась.

    Напомним, что похожее происшествие произошло в апреле, когда в подмосковном Обухово обрушилась стена общежития. Прибывшие на место чрезвычайного происшествия спасатели эвакуировали из жилого дома 32 человека, среди которых 2 — дети. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

    Автор: Алексей Громов
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