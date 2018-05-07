Назван топ-10 популярных праворульных авто в России

Москва, 7 мая. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали десятку самых распространенных автомобилей, у которых руль находится справа.

По данным агентства, в России примерно 3,5 миллиона легковых автомобилей, которые имеют правое расположение руля. Такие данные приводятся по состоянию на 1 января текущего года.

Самым распространенным автомобилем является Toyota Corolla. В России таких машин, имеющих правое расположение руля, насчитывается 326,4 экземпляров. Второе место в списке занимает Toyota Corona — 115,1 тысяч экземпляров, тройку лидеров замыкает — Toyota Mark (104 тысячи экземпляров).

Далее в рейтинге идут автомобили, численность которых насчитывает менее 100 тысяч штук. Следующие четыре позиции занимают автомобили марки Toyota: Carina, Caldina, Vitz, Camry.

На восьмой строчке расположился Honda Fit, а топ-10 самых распространенных праворульных автомобилей замыкает Toyota Vista и Toyota Sprinter.