«А если «Ясень» в Мичигане появится?»: россияне ответили на слова журналиста из США об «агрессии РФ в море»

Москва, 7 мая. В США заявили, что Россия якобы вторглась в исключительную морскую экономическую зону Украины, а ее действия как будто бы являются «вызовом мировому порядку». Об этом в статье для Atlantic Council сообщил американский журналист Стивен Бланк.

По его словам, Москва, оказывается, регламентировала размер судов, которые могут проходить через Керченский пролив, а также «присматривается» к Азовскому морю. Таким образом, заявил журналист из США, РФ якобы не уважает Конвенцию ООН по морскому праву и проявляет агрессию в море.

Россиянам, вполне ожидаемо, фантазии Бланка пришлись не по вкусу. Обсуждающие его высказывание сошлись во мнении, что Бланк — очередной журналист из параллельной реальности, который отчитывается перед государственным департаментом США.

«Очередной журналист из параллельной реальности отчитался перед Госдепом…» — написал пользователь с ником GreyCat.

«Как говорит Маккейн: «Срочно отравить несколько эсминцев в Азовское море…». А чего так недалеко? Можно сразу и в Каспийское — бурлаки перетащат. Вот трофей будет! Только потом не удивляйтесь, если какой-нибудь «Ясень» в озере Мичиган появится…» — отметил другой участник обсуждения.

Напомним, ранее помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила, что украинский флот «принес себя» в жертву в период вхождения Крыма в состав РФ. Пользователи социальных сетей напомнили Каналюк, что весь украинский флот — «это пара ржавых посудин».