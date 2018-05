Никаких «но»: Канада должна указать Украине на недопустимость прославления нацизма

В конце апреля в Львове на западе Украины сотни демонстрантов прошли по улицам, скандируя антисемитские и националистические лозунги и выбрасывая руки вперед в нацистском приветствии. Цель парада заключалась в том, чтобы отпраздновать 75-ю годовщину создания 14-ой пехотной дивизии СС «Галичина».

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Прославление нацистов — это плохо. Точка» (ON TARGET: ‘Glorifying Nazis is bad, period’), опубликованной 7 мая в The Chronicle Herald. Автор: Скотт Тейлор (Scott Taylor).

Подразделение СС «Галичина» состояло исключительно из украинских добровольцев, многие из которых были из Львова. Эти люди добровольно стали частью убийственной машины Адольфа Гитлера, попав под прямое командование Гиммлера.

Естественно, львовский парад в честь солдат СС вызвал осуждение международных еврейских организаций общины. Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский заявил в интервью газете Times of Israel:

«Этот нацистский парад был скандальным событием, которое не должно допускаться на Украине, где сейчас, к сожалению, прославляются убийцы евреев и других народов».

Директор по европейским делам в Антидиффамационной лиге Эндрю Срулевич написал 29 апреля в Twitter:

«Украинским лидерам нужно осуждать такие марши, во время которых экстремисты в военной форме в центре крупного украинского города славят нацистскую дивизию СС «Галичина», вскидывая руки в нацистском приветствии».

Парад националистов даже был осужден конгрессом США.

Недавнее письмо, подписанное 57 конгрессменами, решительно осуждает украинское законодательство, которое, как утверждают парламентарии США, «прославляет нацистских коллаборационистов».

Конечно, в Канаде никаких новостей об этом инциденте не было, а официального осуждения со стороны властей — тем более. Это связано с тем, что такое поведение противоречило бы нынешнему официальному тренду на разговоры о «плохой России и хорошей Украине». Один британский медиа-таблоид дошел до того, что утверждал, будто украинские нацисты на львовском параде «играли на руку российским пропагандистам».

Получается, что марши людей, выкрикивающих антисемитские лозунги в центре крупного европейского города, — это плохо лишь тогда, когда русские могут использовать это в качестве оружия в так называемой информационной войне?

Неужели мы настолько потеряли трезвость взгляда, что все рассматривается через призму якобы «вмешательства» России в дела других стран? Прославление нацистов — это плохо. Точка. Здесь не может быть никаких «но».

Что касается Канады, то ситуация настолько запущенная, что министр иностранных дел Христя Фриланд, вместо того, чтобы осудить руководство Украины за то, что в письме конгрессменов США было описано, как «рост и культивирование ненавистной нацистской идеологии», обменивалась любезностями со своим украинским коллегой.

22 апреля, в преддверии саммита G7 в Торонто, Фриланд провела полуофициальный бранч в своем частном доме. На мероприятии присутствовали все министры иностранных дел стран «большой семерки», а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Нет, Украина определенно не входит в «большую семерку», но Фриланд хотела, чтобы присутствие Климкина внесло кризис на Украине в повестку дня саммита G7. Такая пороховая бочка, как Украина, находящаяся в середине Европы, да еще между НАТО и ядерной державой Россией, безусловно, вызывает глобальную озабоченность.

Фриланд также никогда не отрицала того факта, что гордится своими украинско-канадскими корнями. Кроме того, Канада была в первых рядах среди желающих оказать новой украинской власти поддержку в 2013 году — как в военном плане, так и в финансовом.

Не стоит забывать об этом, когда встает вопрос об осуждении властей Украины за то, что они допускают откровенное прославление нацизма на территории страны.

Мы говорим, что наша армия защищает канадские ценности. В таком случае мы должны донести до наших союзников на Украине, что прославление Холокоста и нацизма не является канадской ценностью.