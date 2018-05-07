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Организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк» в Минске, несмотря на запрет
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    Организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк» в Минске, несмотря на запрет

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    Организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк» в Минске, несмотря на запрет

    Минск, 7 мая. Организатор акции «Бессмертный полк» в Минске Валерий Драко сообщил, что мероприятие состоится в белорусской столице 9 мая, несмотря на отсутствие разрешения городского исполнительного комитета на его проведение.

    «К величайшему сожалению, в шествии колонны «Бессмертного полка» было отказано», — цитирует слова Драко агентство Sputnik Беларусь. 

    В свою очередь, организаторы не будут отменять проведение мероприятия. О том, что акция состоится, также говорится в сообщении, размещенном в Интернете. 

    «Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — пояснил Драко. 

    «Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

    Автор: Тимур Румянцев
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