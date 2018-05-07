Организаторы намерены провести акцию «Бессмертный полк» в Минске, несмотря на запрет

Минск, 7 мая. Организатор акции «Бессмертный полк» в Минске Валерий Драко сообщил, что мероприятие состоится в белорусской столице 9 мая, несмотря на отсутствие разрешения городского исполнительного комитета на его проведение.

«К величайшему сожалению, в шествии колонны «Бессмертного полка» было отказано», — цитирует слова Драко агентство Sputnik Беларусь.

В свою очередь, организаторы не будут отменять проведение мероприятия. О том, что акция состоится, также говорится в сообщении, размещенном в Интернете.

«Мы решили для себя, что люди придут на праздник с портретами, и мы не можем их подвести, а потому должны привести их на площадь Победы, возложить цветы», — пояснил Драко.

«Бессмертный полк» — международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.