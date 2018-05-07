Сирия: последний оплот террористов на севере Хомса покинули почти три тысячи боевиков с семьями

Дамаск, 7 мая. Более 2,7 тыс. боевиков вместе с семьями покинули последний оплот террористов на севере Хомса и юге Хамы. Об этом рассказал сирийский правозащитник Аммар Джамаль.

«Из Растана (населенный пункт на севере Хомса — прим. ФАН) в сторону Джараблуса выехали 63 автобуса», — отметил он.

По его словам, перед отъездом боевики передали правительственным силам все вооружение, включая тяжелую бронетехнику — танки и бронетранспортеры. Это лишь первая группа, которая покидает Растан в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями. Ожидается, что до конца недели район покинут все находящиеся там террористы, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее сирийская армия при содействии российского центра по примирению враждующих сторон договорилась с главарями боевиков о передаче правительственным силам поселений Растан и Тальбиси, а также окрестные селения. Данная территория считалась главным оплотом террористов на севере Хомса и на юге Хамы.