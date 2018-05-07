Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС

Хельсинки, 7 мая. В Финляндии рассчитывают на хорошие отношения с Россией вне зависимости от политической линии ЕС и тех разногласий, которые Москва имеет с рядом западных стран. Об этом сообщил глава правительства Финляндии Юхи Сипиля.

«Сотрудничество между Евросоюзом и Россией после событий на Украине, и в связи с Крымом, осложнились. Финляндия всегда придерживалась политической линии ЕС, но мы также считаем, что отношения двух соседних стран должны быть хорошими, развиваться на высоком уровне…» — сказал Сипиля, который в понедельник участвовал в первом в истории совместном заседании правительств Финляндии и Эстонии.

Финский премьер подчеркнул, что и для Хельсинки, и для Таллина отношения с Москвой очень важны.

Отметим, в рамках встречи, прошедшей в Эстонии, члены правительства стран обсудили сотрудничество в транспортной отрасли и цифровых сетях. Особое внимание было уделено проекту строительства тоннеля между Финляндией и Эстонией по дну Балтийского моря.