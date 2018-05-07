Меню
Политика
Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС
Политика
В Госдуме предложили расширить список ответных мер против США
Следующая новость
Загрузка...

    Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС

    167

    Финляндия рассчитывает на хорошие отношения с Россией, несмотря на политику ЕС

    Хельсинки, 7 мая. В Финляндии рассчитывают на хорошие отношения с Россией вне зависимости от политической линии ЕС и тех разногласий, которые Москва имеет с рядом западных стран. Об этом сообщил глава правительства Финляндии Юхи Сипиля.

    «Сотрудничество между Евросоюзом и Россией после событий на Украине, и в связи с Крымом, осложнились. Финляндия всегда придерживалась политической линии ЕС, но мы также считаем, что отношения двух соседних стран должны быть хорошими, развиваться на высоком уровне…» — сказал Сипиля, который в понедельник участвовал в первом в истории совместном заседании правительств Финляндии и Эстонии.

    Финский премьер подчеркнул, что и для Хельсинки, и для Таллина отношения с Москвой очень важны.

    Отметим, в рамках встречи, прошедшей в Эстонии, члены правительства стран обсудили сотрудничество в транспортной отрасли и цифровых сетях. Особое внимание было уделено проекту строительства тоннеля между Финляндией и Эстонией по дну Балтийского моря.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.