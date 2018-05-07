«Справедливая Россия» будет голосовать против кандидатуры Медведева на пост главы кабмина

Москва, 7 мая. Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что фракция будет голосовать против кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

Фракция СР приняла решение голосовать против кандидатуры Медведева на пост Председателя Правительства. — Сергей Миронов (@mironov_ru) May 7, 2018

Ранее Владимир Путин, который вступил в должность президента России, внес в Государственную думу кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение председателем правительства.

Первый заместитель председателя «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил, что фракция приняла решение голосовать «консолидированно против» кандидатуры Медведева на пост премьера.

«Единственное исключение сделано для глав комитетов, которые от нашей фракции возглавляют комитеты Государственной Думы. Им разрешено голосовать свободно, потому что им выставить отношения с правительством, пусть сами решают, как им удобнее их выстраивать. Но принципиальная позиция фракции – против», — цитирует РИА Новости Емельянова.

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на предстоящем заседании 8 мая.