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Киркоров рассказал, кто подтолкнул его на «аферу с клипом»
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    Киркоров рассказал, кто подтолкнул его на «аферу с клипом»

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    Киркоров рассказал, кто подтолкнул его на «аферу с клипом»

    Москва, 7 мая. Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал о создании нового клипа «Цвет настроения синий».

    По его словам, главным инициатором и идейным вдохновителем был телеведущий Иван Ургант. Киркоров заявил, что даже не читал сценарий, поскольку знал, что все «будет круто».

    «На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я — великого и всемогущего Урганта», — отметил Киркоров.

    Отметим, что в клипе снялось множество известных медийных персон. Помимо самого Урганта в ролике можно заметить Ольгу Бузову, Николая Баскова, Яну Рудсковскую, Григория Лепса, Тимати и рэпера Гнойного. На данный момент клип «Цвет настроения синий» посмотрели уже свыше 19 млн человек, отмечает Ura.ru.

    Бузова отметила, что она готова «стать колхозницей ради Филиппа» а бывший участник КВН Александр Гудков, который был одним из автором идеи, сказал, что получившийся клип «вполне может претендовать на «Оскар», пишет «Комсомольская правда».

    Автор: Антон Соколов
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