Киркоров рассказал, кто подтолкнул его на «аферу с клипом»

Москва, 7 мая. Известный российский певец Филипп Киркоров рассказал о создании нового клипа «Цвет настроения синий».

По его словам, главным инициатором и идейным вдохновителем был телеведущий Иван Ургант. Киркоров заявил, что даже не читал сценарий, поскольку знал, что все «будет круто».

«На эту аферу я мог поддаться только под влиянием великого и ужасного — нет, великий и ужасный я — великого и всемогущего Урганта», — отметил Киркоров.

Отметим, что в клипе снялось множество известных медийных персон. Помимо самого Урганта в ролике можно заметить Ольгу Бузову, Николая Баскова, Яну Рудсковскую, Григория Лепса, Тимати и рэпера Гнойного. На данный момент клип «Цвет настроения синий» посмотрели уже свыше 19 млн человек, отмечает Ura.ru.

Бузова отметила, что она готова «стать колхозницей ради Филиппа» а бывший участник КВН Александр Гудков, который был одним из автором идеи, сказал, что получившийся клип «вполне может претендовать на «Оскар», пишет «Комсомольская правда».