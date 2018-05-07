Путин посетит обсуждение кандидатуры Медведева на пост премьера в Госдуме

Москва, 7 мая. Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на вторник, 9 мая. По словам Пескова, глава государства посетит государственную думу, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ.

«Да, собирается», — лаконично ответил Песков на вопрос о том, собирается ли Путин посетить нижнюю палату парламента.

Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. После этого он предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.

Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру экс-президента на пост главы правительства.