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Путин посетит обсуждение кандидатуры Медведева на пост премьера в Госдуме
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    Путин посетит обсуждение кандидатуры Медведева на пост премьера в Госдуме

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    Путин посетит обсуждение кандидатуры Медведева на пост премьера в Госдуме

    Москва, 7 мая. Официальный представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о планах российского лидера на вторник, 9 мая. По словам Пескова, глава государства посетит государственную думу, где будет рассматриваться кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ.

    «Да, собирается», — лаконично ответил Песков на вопрос о том, собирается ли Путин посетить нижнюю палату парламента.

    Напомним, в понедельник Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. После этого он предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны.

    Партия «Единая Россия» поддержала кандидатуру экс-президента на пост главы правительства.

    Автор: Федор Веснин
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