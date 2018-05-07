Появившаяся в кадре собака застала ведущего прогноза погоды врасплох

Москва, 7 мая. Ведущий прогноза погоды на канале WMUR-TV поделился со своими читателями Twitter историей о забавном случае, который произошел с ним в эфире.

Во время прогноза погоды на канале WMUR-TV в кадре появилась большая собака, которая смутила ведущего Джоша Джаджа. Мужчина отметил, что позади него собака. После он замолчал на пару секунд и рассмеялся.

Спустя время ведущий спросил у коллег, какая кличка у собаки. Как оказалось, пса зовут Беллой. Стоит отметить, что собака прошла по студии и даже не обратила внимания на ведущего.

Ведущий заявил, что собака застала его врасплох. Инцидент произошел в американском городе Манчестер.