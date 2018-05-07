«Майский указ» Путина: основные положения, что предстоит сделать, кто будет выполнять
Президент России Владимир Путин в день своей инаугурации подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который уже получил неофициальное название «Новый майский указ». Для прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий жизни, а также условий и возможностей для самореализации россиян президент предложил серию важных мер. Правительство, которое будет осуществлять эти задачи, вновь возглавит Дмитрий Медведев.
Какие задачи поставил президент новому правительству
Рост численности населения; повышение продолжительности жизни с 72 до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); рост реальных доходов россиян; двукратное снижение уровня бедности; ежегодное улучшение жилищных условий пяти миллионов семей; вхождение России в топ-5 крупнейших экономик мира.
В каких сферах требуется прорывное развитие
Президент обозначил основные задачи в следующих сферах: демография, здравоохранение, образование, экология, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, производительность труда и занятость, наука и культура, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт.
Конкретные задачи
В частности, президент указал, что именно нужно обеспечить правительству России при разработке национальной программы в сфере демографии:
- увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет;
- увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;
- увеличение доли россиян, ведущих здоровый образ жизни и постоянно занимающихся физкультурой и спортом;
- финансовая поддержка семей при рождении детей;
- создание условий для работы женщин, имеющих детей, включая полную обеспеченность страны яслями к 2021 году;
- повышение качества жизни пенсионеров;
- мотивирование россиян к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан.
Кто будет исполнять новый «майский указ»
В соответствии с законом после инаугурации Владимира Путина правительство РФ ушло в отставку. Владимир Путин предложил в качестве кандидатуры на пост председателем нового правительства Дмитрия Медведева, который в настоящий момент является исполняющим обязанности премьер-министра. Ожидается, что 8 мая Госдума утвердит кандидатуру Медведева в качестве премьера.
Тем временем Дмитрий Медведев уже озвучил первые предложения по составу нового правительства.
Первым вице-премьером Медведев предложил назначить министра финансов Антона Силуанова.
Кандидатами на должности вице-премьеров предложены:
Дмитрий Козак (промышленность и энергетика);
замминистра обороны Юрий Борисов на место Дмитрия Рогозина в курировании оборонно-промышленного комплекса;
Виталий Мутко (строительство и региональная политика);
Татьяна Голикова (здравоохранение и социальная политика);
Ольга Голодец (культура и спорт);
Алексей Гордеев (сельское хозяйство);
замглавы аппарата правительства Максим Акимов (транспорт, связь и цифровая экономика);
помощник президента Константин Чуйченко (глава аппарата правительства).