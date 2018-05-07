Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин

Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин намерен постоянно пользоваться новым российским лимузином Aurus, на котором он приехал на церемонию инаугурации. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Будет постоянно», — ответил он на вопрос, планирует ли глава государства использовать представительский автомобиль отечественного производства вместо Mersedes.

Речь идет о лимузине Aurus — отечественном автомобиле, который производится в рамках проекта «Кортеж». Американский журналист Майкл Бом, который присутствовал на инаугурации, похвалил машину, назвав ее красивой и мощной, а также заметил, что сам Путин признал Aurus прорывом в российском автомобилестроении.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, заказы на автомобили серии «Кортеж» начнут приниматься с августа этого года.