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Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин
Россия
Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин
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    Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин

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    Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин

    Москва, 7 мая. Президент России Владимир Путин намерен постоянно пользоваться новым российским лимузином Aurus, на котором он приехал на церемонию инаугурации. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

    «Будет постоянно», — ответил он на вопрос, планирует ли глава государства использовать представительский автомобиль отечественного производства вместо Mersedes.

    Речь идет о лимузине Aurus — отечественном автомобиле, который производится в рамках проекта «Кортеж». Американский журналист Майкл Бом, который присутствовал на инаугурации, похвалил машину, назвав ее красивой и мощной, а также заметил, что сам Путин признал Aurus прорывом в российском автомобилестроении.

    По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, заказы на автомобили серии «Кортеж» начнут приниматься с августа этого года.

    Автор: Антон Соколов
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