Ученые: женщины влюбляются в «мачо» не из-за гормонов

Москва, 7 мая. Ученые из университета Глазго в Шотландии выяснили, что уровень гормонов никаким образом не влияет на предпочтения женщин и не заставляет их влюбляться в так называемых мачо. Исследование было опубликовано на сайте Sage Journal.

Исследователи провели эксперимент, в котором принимали участие более 600 женщин. Им предлагали оценить привлекательность нескольких десятков молодых людей. В ходе исследования биологи показывали женщинам две фотографии мужчин. На одном фотоснимке мужчина имел более мужественную внешность, на другом — женственную. После проведенного опроса, специалисты собрали пробы слюны и замерили уровень разных гормонов. Спустя время эксперимент вновь повторился.

Как оказалось, никакой зависимости между уровнем половых гормонов и предпочтений женщин нет. Было установлено, что женщинам нравятся мужчины с более мужественной внешностью.