Составлен топ-10 городов, популярных у туристов в День Победы

Санкт-Петербург, 7 мая. Большинство российских туристов выбрали Петербург в качестве маршрута для путешествия 9 мая. По словам представителя горкомитета по развитию туризма, Северная столица возглавила топ-10 городов-героев по популярности среди российских туристов.

Как стало известно, рейтинг был сделан по данным броней гостиниц и квартир с 8 на 9 мая 2018 года. В топ также вошли Москва, Брест, Смоленск, Тула, Волгоград, Керчь, Новороссийск, Минск и Севастополь.

Петербург в текущем году стал самым популярным у туристов направлением на День Победы, о чем сообщил журналистам председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев, передает РИА Новости.

Напомним, ранее сообщалось, что более тысячи ветеранов примут участие в шествии «Бессмертного полка» в городе на Неве. Их провезут на ретроавтомобилях во главе колонны.