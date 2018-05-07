Жириновский рассказал, как будет голосовать ЛДПР при рассмотрении кандидатуры Медведева

Москва, 7 мая. Либерально-демократическая партия России единогласно поддержит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Он объяснил, что поддержка кандидатуры Медведева президентом Путиным является сигналом для фракции.

«Завтра фракция 100% голосов отдаст за кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Потому что у нас президентская республика: если три четверти людей в стране отдали голоса за вступившего сегодня в должность президента России Владимира Владимировича Путина, то его кандидат, естественно, должен получить полную нашу поддержку», — объяснил Жириновский.

По словам главы ЛДПР, Медведев — опытный политик, который слаженно работает с президентом страны.

Напомним, после официального вступления в должность президента РФ Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.