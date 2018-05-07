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Сирия: российские врачи провели прием в патриаршем госпитале в провинции Хомс
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    Сирия: российские врачи провели прием в патриаршем госпитале в провинции Хомс

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    Сирия: российские врачи провели прием в патриаршем госпитале в провинции Хомс

    Москва, 7 мая. В сирийской провинции Хомс в патриаршем госпитале «Аль-Хосн» российские врачи провели прием пациентов.

    Как говорится в сообщении на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, благотворительный осмотр сирийских пациентов был проведен по согласованию со священноначалием Антиохийской православной церкви. Российские врачи также раздали нуждающимся необходимые лекарства.

    В ОВЦС добавили, что патриарший госпиталь оказывает широкий спектр лечебно- диагностических услуг, уделяя особое внимание помощи пострадавшим в ходе войны в Сирии.

    Накануне стало известно, что российские медики на протяжении суток оказали помощь 28 мирным жителям.

    Напомним, как сообщалось ранее, военные из российского Центра по примирению провели в течение минувших суток одну гуманитарную акцию на территории провинции Хомс.

    Автор: Тимур Румянцев
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