Молниеносная контратака и стремительный геополитический рывок — эксперты о том, что ждет РФ в ближайшие шесть лет

Эксперты поделились с ФАН впечатлениями от инаугурации Владимира Путина и рассказали о своих ожиданиях от новой шестилетки президента России.

На церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России присутствовало огромное количество гостей. И не только госслужащих, глав регионов, депутатов, сенаторов и иностранных гостей — в этот раз, как никогда ранее, много было представителей экспертного сообщества, гражданских активистов, волонтеров и блогеров.

Федеральное агентство новостей пообщалось с некоторыми из них.

«Путин остался верен тактике разведчика, — уверен эксперт Изборского клуба, главред ИА «Новороссия» Андрей Коваленко. — О конкретных стратегических планах, возможных реформах и силовых линиях нового срока не было сказано практически ничего. То есть нашим «заклятым геополитическим партнерам» и пятой колонне внутри вновь трудно строить какие-то планы противостояния».

По мнению эксперта, «Путин и вся Россия вместе с ним остаются максимально непредсказуемыми, и это очень хорошо».

«Как сказали бы комментаторы боксерских поединков, Россия — вязкий и неудобный партнер для тех, кто хочет с нами подраться, — продолжает эксперт. — Молниеносная контратака может последовать в любой момент. Стремительный геополитический рывок может быть замаскирован в дискурсе прав и свобод человека, а консервативный поворот, напротив, — скрываться за лозунгами о модернизации».

Что касается возможных прогнозов, по мнению Коваленко, «эта шестилетка будет во всех смыслах решающей, сомнений нет, но с декларациями первых лиц это вновь никак не будет связано».

Общественный активист Мария Катасонова в беседе с ФАН отметила важность ближайших шести лет для завершения всего того, что Путин начал, придя к власти.

«Порадовало, что было очень много интересных людей, молодежи. В том числе в этом году были волонтеры, с которыми потом Путин вышел и пообщался. Звучала уверенная речь человека, четко понимающего задачи, проблемы, трудности, с которыми придется столкнуться, которые придется решать», — рассказала ФАН Катасонова.

Многое зависит не только от обстановки внутри страны, но и от ситуации на международной арене, которая постоянно меняется, отметила активистка, отвечая на вопрос о ее прогнозах на будущее.

«Лично мои ожидания заключаются в том, что Владимир Владимирович продолжит начатые почти двадцать лет назад преобразования, результаты которых мы видим вокруг себя. Уверена, и с нашей стороны, со стороны обычных граждан, молодежи будет и дальше расти поддержка президента», — подытожила общественный Мария Катасонова.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в интервью ФАН обратил внимание на речь Владимира Путина во время инаугурации.

«Мне показалась очень взвешенной, она была с одной стороны торжественной, с другой лишена излишеств, которые многие хотели бы видеть, — отметил эксперт. — Все было достаточно сдержано. Кроме того, в речи была определенная последовательность относительно послания Федеральному Собранию. Те же положения были президентом озвучены и расширены. Был намечен ориентировочный план работы. Прозвучало, что необходимы серьезные изменения в подходах к государственному развитию — большая открытость, больший динамизм и ответственность в принятии решений».

От шести лет президентства Владимира Путина эксперт ждет перехода от стабильности к развитию.

«Я ожидаю продолжения той линии, которую президент вел все предыдущие годы, — сказал Егорченков. — Удивительно было бы ожидать от него резких изменений в какую-то другую сторону. Стабильность достигнута, есть все возможности для развития и эффективного движения вперед. Для этого нужны ускорение и модернизация всех систем России — от экономической до политической».

Напомним, что выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. На них с существенным отрывом от соперников по избирательной компании победил действующий на тот момент глава государства Владимир Путин.

Торжественная инаугурация состоялась 7 мая 2018 года.