Дизайнер баннеров про «оборонну Севастополя» отделался легким испугом

Курган, 7 мая. Власти Кургана приняли решение демонтировать баннеры ко Дню Победы, которые были напечатаны с орфографической ошибкой. Администрация города поручила рекламному агентству «Контур» перевыпустить баннеры, а после вновь повесить их на здание кинотеатра и главпочтамта, где они висели изначально.

Поздравительные баннеры вызвали скандал, поскольку были напечатаны безграмотно. На рекламных плакатах была изображена картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», причем слово «оборона» было написано с двумя «н».

В «Контуре» ошибку дизайнера объяснили сжатыми сроками и человеческим фактором, однако автора баннеров увольнять не стали.