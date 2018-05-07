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Дизайнер баннеров про «оборонну Севастополя» отделался легким испугом
Россия
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    Дизайнер баннеров про «оборонну Севастополя» отделался легким испугом

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    Дизайнер баннеров про «оборонну Севастополя» отделался легким испугом

    Курган, 7 мая. Власти Кургана приняли решение демонтировать баннеры ко Дню Победы, которые были напечатаны с орфографической ошибкой. Администрация города поручила рекламному агентству «Контур» перевыпустить баннеры, а после вновь повесить их на здание кинотеатра и главпочтамта, где они висели изначально.

    Поздравительные баннеры вызвали скандал, поскольку были напечатаны безграмотно. На рекламных плакатах была изображена картина Александра Дейнеки «Оборона Севастополя», причем слово «оборона» было написано с двумя «н».

    В «Контуре» ошибку дизайнера объяснили сжатыми сроками и человеческим фактором, однако автора баннеров увольнять не стали.

    «На данный момент нет. Это на усмотрение руководителя. Да, они (баннеры) перепечатываются. Делали не специально — короткие сроки, человеческий фактор. Ошибка исправляется», — пояснили «Эху Москвы» в агентстве.

    Автор: Антон Соколов
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