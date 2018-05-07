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Следствие повторно просит перевести экс-генпродюсера «Седьмой студии» под домашний арест
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    Следствие повторно просит перевести экс-генпродюсера «Седьмой студии» под домашний арест

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    Следствие повторно просит перевести экс-генпродюсера «Седьмой студии» под домашний арест

    Москва, 7 мая. Следствие повторно обратилось в Басманный суд Москвы с просьбой о переводе фигуранта дела «Седьмой студии», бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского под домашний арест.

    «В суде зарегистрировано новое ходатайство органов следствия об изменении меры пресечения обвиняемому Малобродскому с заключения под стражу на домашний арест», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

    Как стало известно, ходатайство суд рассмотрит в полдень 10 мая.

    Напомним, Малобродский обвиняется в хищении бюджетных средств министерства культуры России. Бывший генпродюсер «Седьмой студии» будет находиться под стражей минимум до 19 июня. 

    Автор: Дарья Смолина
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