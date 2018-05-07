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Спорт
Черчесов назвал футболистов сборной РФ, которые точно не сыграют на ЧМ-2018
Россия
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    Черчесов назвал футболистов сборной РФ, которые точно не сыграют на ЧМ-2018

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    Черчесов назвал футболистов сборной РФ, которые точно не сыграют на ЧМ-2018

    Москва, 7 мая. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также защитники «Спартака» и ЦСКА Георгий Джикия и Виктор Васин не примут участие в чемпионате мира по футболу.

    Черчесов сообщил, что в конце недели тренерский штаб сборной представит расширенный список футболистов, которые будут готовиться к мундиалю. 

    «Что касается Джикии, Васина и Кокорина, то по всем трем игрокам мы имеем полную ясность: они не примут участия в чемпионате мира», — сказал Черчесов. Его цитирует «Чемпионат»

    Напомним, трое футболистов, регулярно вызывавшихся Черсесовым для участия в контрольных матчах, получили серьезные травмы. О том, что они, по всей видимости, не сыграют на чемпионате мира, активно говорили и ранее.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 

    Автор: Федор Веснин
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