Будущему правительству по силам реализовать поставленные Путиным задачи — Медведев

Москва, 7 мая. Дмитрий Медведев, кандидатуру на пост премьер-министра РФ которого внес на утверждение в Государственную думу президент России Владимир Путин, заявил, что поставленные в послании российского лидера задачи по силу реализовать будущему кабинету министров.

Медведев отметил, что поставленные в послании президента РФ перед правительством задачи масштабны и «очень сложны». По его словам, кабмину предстоит реализовать изложенную в послании главы государства программу.

«Эта задача абсолютно огромна по масштабам, сложна, но в то же время уверен, она всем нам по силам», — заявил Медведев.

Он отметил, что имеет в виду сплоченность в работе между правительством России, Государственной думой, Федеральным собранием, Советом Федерации, региональными и муниципальными властями, «которые претворяют в жизнь курс президента».

«Очень рассчитываю на ваше понимание этого и совместную работу», — подчеркнул Медведев.

Также он добавил, что деньги на реализацию «масштабных задач», которые были определены президентом России, будут найдены.