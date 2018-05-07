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Будущему правительству по силам реализовать поставленные Путиным задачи — Медведев
Россия
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    Будущему правительству по силам реализовать поставленные Путиным задачи — Медведев

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    Будущему правительству по силам реализовать поставленные Путиным задачи — Медведев

    Москва, 7 мая. Дмитрий Медведев, кандидатуру на пост премьер-министра РФ которого внес на утверждение в Государственную думу президент России Владимир Путин, заявил, что поставленные в послании российского лидера задачи по силу реализовать будущему кабинету министров.

    Медведев отметил, что поставленные в послании президента РФ перед правительством задачи масштабны и «очень сложны». По его словам, кабмину предстоит реализовать изложенную в послании главы государства программу.

    «Эта задача абсолютно огромна по масштабам, сложна, но в то же время уверен, она всем нам по силам», — заявил Медведев.

    Он отметил, что имеет в виду сплоченность в работе между правительством России, Государственной думой, Федеральным собранием, Советом Федерации, региональными и муниципальными властями, «которые претворяют в жизнь курс президента».

    «Очень рассчитываю на ваше понимание этого и совместную работу», — подчеркнул Медведев.

    Также он добавил, что деньги на реализацию «масштабных задач», которые были определены президентом России, будут найдены.

    «Не менее важно, чтобы этим занимались квалифицированные подготовленные люди, которые, с одной стороны, имеют опыт, а с другой стороны, имеют необходимую энергию, для того чтобы дальше продолжать работу на тех или иных участках», — цитирует РИА Новости Медведева.

    Автор: Дарья Смолина
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