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Украина хочет засудить Adidas за футболки с символикой СССР
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    Украина хочет засудить Adidas за футболки с символикой СССР

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    Украина хочет засудить Adidas за футболки с символикой СССР

    Киев, 7 мая. В компанию Adidas-Украина поступило письмо с предупреждением об ответственности в случае реализации на Украине футболок с символикой СССР, которые компания якобы намерена выпустить по случаю ЧМ-2018. Инициатором соответствующей жалобы стал украинский Институт национальной памяти.

    Как написал глава учреждения Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook, Институт «напомнил об ответственности за распространение на Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима».

    По его словам, информация об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу стала основанием для обращением в Adidas-Украина. Институт обратится в правоохранительные органы в случае выявления фактов реализации подобных товаров, пригрозил Вятрович.

    Напомним, ранее министерство иностранных дел Литвы удивилось, что немецкий промышленный концерн Adidas продолжает выпускать женские майки с надписью USSR.

    Автор: Тимур Румянцев
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