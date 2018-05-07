Украина хочет засудить Adidas за футболки с символикой СССР

Киев, 7 мая. В компанию Adidas-Украина поступило письмо с предупреждением об ответственности в случае реализации на Украине футболок с символикой СССР, которые компания якобы намерена выпустить по случаю ЧМ-2018. Инициатором соответствующей жалобы стал украинский Институт национальной памяти.

Как написал глава учреждения Владимир Вятрович на своей странице в социальной сети Facebook, Институт «напомнил об ответственности за распространение на Украине продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима».

По его словам, информация об изготовлении компанией серии спортивной одежды с изображением государственного герба Советского Союза и надписи USSR к Чемпионату мира по футболу стала основанием для обращением в Adidas-Украина. Институт обратится в правоохранительные органы в случае выявления фактов реализации подобных товаров, пригрозил Вятрович.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Литвы удивилось, что немецкий промышленный концерн Adidas продолжает выпускать женские майки с надписью USSR.