Напуганная Литва готовится к «российскому вмешательству» в выборы

Вильнюс, 7 мая. Власти Литвы опасаются «российского вмешательства» в выборы, которые пройдут в республике в 2019 году. С таким заявлением в понедельник выступил советник премьер-министра Литвы Арнолдас Пикжирнис.

По его словам, необходимо принять законопроект, запрещающий участие в избирательной кампании консультантов, которые не являются представителями стран Евросоюза. Таким образом, уверен Пикжирнис, будет создан «заслон» от иностранного влияния.

«Необходимо создать этому заслон. Необходимо выработать меры по защите от такого вмешательства в информационном пространстве, а также в области финансирования и организации избирательной кампании», — отметил он, выступая в эфире литовского радио.

Напомним, что в следующем году литовцам предстоит выбирать не только президента, но и депутатов Европарламента, а также руководителей муниципальной власти.

Первыми о «российском вмешательстве» в выборы заявили США. Несмотря на то, что расследование по данному вопросу продолжается уже больше года, никаких доказательств «вмешательства» предоставлено так и не было. По словам президента США Дональда Трампа, с каждым днем «антироссийская охота на ведьм», устроенная американскими демократами, выглядит все менее убедительно.