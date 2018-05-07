Сирия до сих пор зачищает Восточную Гуту: ФАН публикует видео со склада боевиков в Джобаре

Несмотря на то, что территория анклава боевиков «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте была полностью освобождена еще 30 марта, мероприятия по ее зачистке продолжаются до сих пор. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в Джобаре, где подразделения сирийской арабской армии обнаружили крупный склад вооружения и боеприпасов, оставленный участниками вооруженных группировок.

Напомним, в ходе наступления САА в рамках операции «Дамасская сталь» анклав боевиков в Восточной Гуте был рассечен на три котла. В Думе остались боевики «Джейш аль-Ислам», в Харасте — «Ахрар аш-Шам», а в южном котле, который включал в себя населенные пункты Айн-Терма, Арбин, Джобар и Замалька, — «Файлак ар-Рахман».

Первыми переговоры запросила Хараста. После непродолжительных колебаний ее примеру последовал и южный котел. Дольше всех сопротивлялась Дума, но и она, в конце концов, приняла условия официального Дамаска, согласившись сдать вооружение и выехать в провинцию Идлиб. 14 апреля вся территория Восточной Гуты перешла под полный контроль сирийского правительства.

За вывозом боевиков традиционно последовали мероприятия по зачистке и разминированию местности, которые продолжаются и в настоящий момент. На кадрах, сделанных корреспондентом Федерального агентства новостей, запечатлен найденный САА в Джобаре склад вооружения и боеприпасов боевиков «Файлак ар-Рахман». Среди находок можно увидеть минометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматы, а также снаряды к ним, половина из которых — израильского, а половина — кустарного производства. На складе также были найдены карты местности, которые боевики использовали для обстрелов жилых кварталов Дамаска.