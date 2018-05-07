Депутат Нацсобрания Армении: Ни один армянский политик никогда не пойдет против РФ

Депутат Нацсобрания, член руководства движения «Царукян» и бывшая коллега Никола Пашиняна по редакции Найра Зограбян прокомментировала корреспондентам Федерального агентства новостей нынешнюю политическую ситуацию в стране, шансы на избрание Никола Пашиняна, а также рассказала, от чего устали армяне, совершившие «белую революцию».

— Несколько слов о текущей политической ситуации в Армении.

— Я как бывший журналист и как политик, проведший уже 11 лет в парламенте, не исключаю ни одного из возможных вариантов развития событий на 8 мая. Тем не менее я хочу быть уверенной в том, что в этот день у нас наконец-то будет избранный премьер-министр. Очень надеюсь, что Республиканская партия не решится объявить войну армянскому народу. Потому что в этом случае последствия будут непредсказуемыми.

— Удастся ли Пашиняну и его штабу добрать недостающие для утверждения премьером голоса депутатов?

— Наш блок «Царукян» предоставляет лидеру оппозиции 27 голосов, также за Пашиняна — шесть депутатов из «Дашнакцутюн» и девять депутатов из фракции «Елк». Думаю, что часть фракции Республиканской партии будет голосовать за Пашиняна. Они обещали поддержать кандидата, за которого выступит не менее трети парламентариев, и уверена, что они свое слово все-таки сдержат. Надеюсь, никаких сюрпризов с их стороны не будет.

— В вашей фракции «Царукян» 31 депутат, почему некоторые ваши однопартийцы не поддержали Пашиняна?

— К сожалению, четверо наших коллег в этот момент были за границей, и они просто не смогли подписать соглашение о поддержке единого кандидата. В Республиканской партии тоже есть депутаты, не во всем поддерживающие «генеральную линию» и, более того, не являющиеся ее членами. Думаю, именно они и проголосуют за Пашиняна.

— Став премьером, не отвернется ли Никол Пашинян от России, и не выберет ли для Армении «евроатлантический» курс?

— Уверена, что этого просто не может произойти. У этого оппозиционного движения нет абсолютно никакого геополитического контекста. Это движение — не против России, Евросоюза или Америки. Это — движение против коррупции, политического застоя, а также против монопольной экономики, которая фактически погубила нашу страну. Я на сто процентов могу утверждать, что какая бы власть ни была в Армении, она будет поддерживать максимально тесные отношения с нашим главным стратегическим партнером, с Россией.

Любое оппозиционное движение в нашей стране прекрасно понимает те внешние и внутренние вызовы, которые стоят перед Арменией. Любой здешний политик отдает себе отчет в том, что страна должна вести очень взвешенную внешнюю политику. Поэтому о возможном противостоянии с Россией никто даже не задумывается. И об этом очень внятно сказал сам Никол Пашинян.

— Почему армяне так недовольны старой властью?

— Люди устали от заявлений республиканцев в том духе, что «против нас никто не может выйти», что «мы решаем в стране все». Их раздражали заявления на тот счет, что «еще несколько десятилетий все дороги к власти должны лежать через улицу Мелик Адамян (там находится штаб-квартира республиканцев)». Граждане устали от коррупции и тотальной несправедливости, от того, что благодаря хитростям действующей избирательной системы они голосуют за политика «А», а в результате у власти оказывается «политик Б».

Наконец, армяне устали от того, что их голоса ничего не значат. Как гражданка Армении, я очень горда тем, что нашей стране удалось без каких-либо «майданов», кровопролитий и гражданских столкновений, просто с помощью поднятых вверх рук совершить «белую революцию». Особенно важно, что локомотивом этого движения была молодежь, образованная и интеллигентная, она составляла 80 процентов тех, кто вышел на улицы.

Они поняли, что они — граждане, и что их голос может решать судьбу страны. В этом главная удача. Граждане Армении десятилетиями, и во времена правления Сержа Саркисяна, Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна думали, что они ничего не решают в своей стране. Но сегодня люди по-другому взглянули на себя самих, убедились, что они — стержень страны. Думаю, в ближайшее время революционная эйфория пройдет, и начнется время прагматичных, разумных шагов. И я очень надеюсь, что новая власть направит эту позитивную энергию в правильное русло.

— Сейчас на волне революционных изменений многие требуют, чтобы вслед за бывшим премьером страны со своего поста ушел и мэр Еревана Карен Маркарян. Как вы оцениваете его шансы сохранить свой пост?

— Думаю, если завтра в стране будет новый премьер, то не только мэр, но и многие другие видные деятели Республиканской партии сами подадут в отставку. Многие из этих людей уже не смогут поменять свой стиль работы, у них «закостенелые» методы управления, и я даже не вижу с их стороны импульса к изменениям согласно требованиям времени. Именно поэтому они вынуждены будут уйти в течение одной-двух недель после смены правительства.