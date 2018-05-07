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Политика
Польша «по соображениям безопасности» просит США увеличить военный контингент
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    Польша «по соображениям безопасности» просит США увеличить военный контингент

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    Польша «по соображениям безопасности» просит США увеличить военный контингент

    Варшава, 7 мая. Власти Польши обратились к США с призывом увеличить американский военный контингент, пребывающий на территории республики. Об этом в понедельник заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

    «Есть такие шансы, они реальны. Польское предложение лежит на столе. Я его обосновываю соображениями безопасности, прежде всего Польши, но и всего НАТО», — отметил он.

    Блащак отметил, что в переговорах с США Варшава напирает на солидарность со своими европейскими союзниками по НАТО, поскольку польские войска сейчас стоят в Латвии и Румынии.

    Министр добавил, что Польша тратит достаточно средств на модернизацию армии, чтобы участвовать в совместных операциях НАТО.

    Напомним, что НАТО с 2014 года взяло курс на укрепление границ Восточной Европы под предлогом борьбы с «российской угрозой». При этом Москва неоднократно заявляла, что Североатлантический альянс просто использует «российскую карту», чтобы оправдать увеличение военных бюджетов западных стран и военное расширение в Европе.

    Автор: Антон Соколов
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