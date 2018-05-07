Нобоа продолжит выступать за «Рубин»

Москва, 7 мая. Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа продолжит выступать за казанский «Рубин», цвета которого он уже защищал ранее и где он в настоящее время находится на правах аренды.

По информации Федерального агентства новостей, Нобоа хочет выступать за клуб из столицы Татарстана, так как его тренирует Курбан Бердыев. По словам знакомого с ситуацией источника, казанцы также хотят сохранить игрока у себя.

Отмечается, что с высокой долей вероятности речь вновь пойдёт об аренде — на этот раз на целый сезон. Это связано с тем, что «Рубин» из-за масштабной трансферной кампании лета 2016 года испытывает финансовые трудности. Петербуржцы, в свою очередь, не будут препятствовать желанию Нобоа остаться в Казани, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Эквадорец перешел в «Зенит» бесплатно летом прошлого года из «Ростова», который ранее покинул Бердыев. Туркменский специалист приглашал футболиста в «Рубин», где они уже работали, но игрок выбрал петербуржцев. В первой части сезона Нобоа практически не попадал в состав «Зенита», который зимой отпустил игрока в аренду.