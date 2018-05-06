От Rolls-Royce Ленина до «Кортежа» Путина: любимые авто российских лидеров

7 мая 2018 года глава российского государства впервые в новейшей истории во время инаугурации воспользовался автомобилем отечественного производства. В ходе церемонии президент РФ Владимир Путин проехал на новом бронеавтомобиле серии «Кортеж» российского производства к Большому кремлевскому дворцу, в котором проходила инаугурация. Подробнее о «Кортеже» речь впереди, а пока расскажем, на каких автомобилях ездили руководители российского государства, как до революции, так и в советский и постсоветский периоды.

Российский император предпочитал Францию

За трехсотлетнюю историю дома Романовых на автомобиле всласть поездил только последний российский император Николай II. Он отдавал предпочтение Delaunay-Belleville 40HP 1909 года выпуска. Это авто положило начало императорскому гаражу, содержимое которого после революции досталось руководителям советского государства.

Rolls-Royce катал Ленина на лыжах

Создатель и первый глава советского государства Владимир Ленин понимал толк в автомобилях и предпочитал ездить на Rolls-Royce. Первый Rolls Royce (Silver Ghost) для Ленина купили в 1922 году за 1850 фунтов стерлингов, и вождь мирового пролетариата пользовался им до самой смерти в 1924 году.

Второй ленинский Rolls Royce имел уникальную комплектацию — на базе Rolls-Royce 40/50HP (Silver Ghost) на Путиловском заводе были изготовлены автосани. Вместо задних колес у второго ленинского Rolls-Royce были резиновые гусеницы, а передние колеса были закреплены на широких обитых металлом лыжах. Этого монстра, скорость которого не превышала 20 км/час, Ленин использовал для зимних поездок в Горки.

Сталин предпочитал американское

Опасавшийся покушений второй лидер Советского Союза Иосиф Сталин отдавал предпочтение продукции завода ЗИС, названного в его честь. (ЗИС — это Завод имени Сталина). С 1933 года ЗИС начал производить сверхзащищенную модификацию американского Packard, эту модель Сталин очень любил.

Первый бронированный автомобиль высшего класса для советской верхушки ЗИС-115 был построен на Заводе имени Сталина в конце 1940-х годов. ЗИС-115 предназначался для высших руководителей СССР — членов Президиума ЦК ВКП(б). Одним из автомобилей ЗИС-115 пользовался Иосиф Сталин.

Машины Хрущева

В 1956 году для поездок на целину третьего руководителя СССР Никиты Хрущева был изготовлен автомобиль ЗИС-110П. Он существовал в двух вариантах — лимузин и фаэтон.

«Тачки» Брежнева

Следующий руководитель СССР Леонид Брежнев, как известно, любил хорошие машины и, пока позволяло здоровье, сам охотно на них гонял — для своего времени он был отличным водителем.

Надо отметить, после смерти Сталина бронированные автомобили были забыты, они не разрабатывались и не использовались высшим руководством СССР. Хрущев, подчеркивая свой демократизм, предпочитал ездить в открытых автомобилях. Однако после неудачного покушения на Брежнева 22 января 1969 года, во время которого водитель ЗИЛ-111 получил смертельные ранения, власти осознали необходимость бронированного автомобиля.

Таким автомобилем стал ЗИЛ-4105 («Бронекапсула») — бронированный автомобиль представительского класса с кузовом типа лимузин, который являлся бронированной модификацией автомобиля на шасси ЗИЛ-4104. ЗИЛ-4105 производился с 1983 по 2000 годы на Заводе имени Лихачева (так с 1956 года назывался ЗИС). Особенность этого авто была в том, что его основу составляла бронекапсула, округ которой строился автомобиль. ЗИЛ-4105 мог выдержать взрыв под капотом ручной гранаты, а его стекло не мог пробить ни автомат, ни снайперская винтовка.

Сам Брежнев не успел поездить на советском бронированном «членовозе» (так в народе называлась эта машина), но в его коллекции было много отличных западных авто, в частности подаренный американским президентом Ричардом Никсоном Cadillac Eldorado.

Как и Ленин, Брежнев очень любил продукцию Rolls-Royce. Одним из его любимых автомобилей был Rolls-Royce Silver Shadow. Сейчас этот автомобиль находится в экспозиции Рижского автомобильного музея, а за рулем экспоната восседает восковая копия самого Брежнева.

Машины для Путина

До появления российского «Кортежа» Владимир Путин отдавал предпочтение бронированному лимузину Mercedes 600 Pullmann. Длина этого автомобиля составляет 6,2 м, вес — около трех тонн, мощность двигателя — 400 л.с., класс защиты — В6/В7.

Стоимость этого автомобиля по данным СМИ превышает 900 тысяч евро.

Новый президентский лимузин — это продукция ЗИЛ (ЗИС после 1956 года стал называться Завод имени Лихачева — ЗИЛ). Новый президентский ЗИЛ 4112 носит название Aurus. По данным СМИ, вес машины достигает пяти тонн, мощность мотора составляет 400 л.с. Сообщается, что новый ЗИЛ будет выпускаться в трех версиях: седан, кабриолет, а также лимузин с перегородкой и сиденьями друг против друга.

Под маркой Aurus будут выходить машины проекта единой модульной платформы, получившей название «Кортеж». Модели Aurus будут называться по «именам» кремлевских башен — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант», рассказал в кулуарах церемонии инаугурации исполняющий обязанности министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Во время церемонии инаугурации Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля, где находится его рабочий кабинет, на машине со значком Aurus. На президентском авто можно было прочитать название модели — «Сенат».

В сентябре начнется прием коммерческих заказов на новые автомобили проекта Aurus, сообщил Мантуров.

Каким должен быть президентский лимузин

К служебным автомобилям руководителей государств во всем мире предъявляются высочайшие требования, в основном касающиеся безопасности. Кузов машины должен быть бронированным, чтобы выдерживать взрыв гранаты и очередь из автомата. Стекла должны быть пуленепробиваемыми. Автомобиль комплектуется специальными шинами, на которых машина может двигаться со скоростью до 150 км/ч даже с простреленными или пробитыми колесами. Есть и другие секреты, о которых производители предпочитают не распространяться, опять-таки в целях безопасности.