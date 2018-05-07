Россия ограничила ввоз свиней из Венгрии из-за АЧС
Москва, 7 мая. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в РФ живых свиней и свиноводческой продукции из Венгрии. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ограничения начинают действовать с понедельника, 7 мая, и связаны с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней (АЧС).
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что…вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Венгрии живых свиней, продуктов убоя свиней, мяса свинины и продукции, содержащей мясо свинины, эмбрионов свиней и спермы хряков»,— говорится в комментарии Россельхознадзора.
Отметим, АЧС, неопасное для человека заболевание, является в то же время особо опасной вирусной болезней свиней. Остановить ее распространение можно только жесткими карантинными мерами.