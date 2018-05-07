«Нелегально и за минималку»: украинские СМИ рассказали, как работают земляки-«заробитчане» в Польше

Киев, 7 мая. Большинство украинцев готовы уезжать из родной страны и работать в Польше нелегально, получая при этом минимальные зарплаты. Так, по данным местных СМИ, в небольших польских городах речь идет об окладе в 15 тыс. гривен (порядка 35 тыс. рублей), в то время как в украинской столице уровень средней зарплаты составляет 14 тыс. гривен.

В Польше этот показатель равен 34 тыс. гривен, однако получают его далеко не все жители страны. Что касается гастарбайтеров с Украины, то они за тяжелый и неквалифицированный труд получают всего порядка 15 тыс.

И этом при том, что здесь «заробитчанам» приходится платить за съемное жилье, работать по 10-12 часов, отказывая себе во всем. Однако это не останавливает их от попыток найти лучшую долю за пределами Украины, отмечает «Обозреватель».

Не пугает их и возможность оказаться обманутыми фирмами, занимающимися наймом сотрудников из-за рубежа. Так, случаи, когда человек платил подобным компаниям деньги для содействия в поиске работы на предприятиях Польши, а приехав в страну внезапно обнаруживал, что его обманули, и никто его не ждет.

Напомним, в апреле стало известно о том, как в Польше рекламируют сотрудников из Украины. Местных работодателей призывают нанимать их, поскольку они «трудолюбивые и недорогие». Рекламные баннеры с такими надписями был установлены вдоль дорог в одном из регионов Польши. При этом флаг Украины на баннере изобразили в виде шторки.