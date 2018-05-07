Меню
Происшествия
Суд вернул пострелявшему в столичном отеле Джабраилову наградной пистолет
Россия
Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин
Следующая новость
Загрузка...

    Суд вернул пострелявшему в столичном отеле Джабраилову наградной пистолет

    38

    Суд вернул пострелявшему в столичном отеле Джабраилову наградной пистолет

    Москва, 7 мая. Российскому бизнесмену, бывшему сенатору Умару Джабраилову, который стрелял в номере отеля в центре Москвы, вернули наградной пистолет. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

    «Ходатайство удовлетворить», — цитирует MK.ru судью Марию Сизинцеву.

    Джабраилов попросил вернуть ему наградной пистолет, который был изъят у него по решению суда. Поводом для изъятия оружия стала стрельба, которую устроил предприниматель в отеле в центре Москвы.

    Напомним, в августе прошлого года Джабраилов сделал несколько выстрелов в потолок в номере элитного московского отеля. Позднее он принес извинения за свое поведение. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что причиной тому стали переживания, состояние нервного срыва, аффекта.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.