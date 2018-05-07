Суд вернул пострелявшему в столичном отеле Джабраилову наградной пистолет

Москва, 7 мая. Российскому бизнесмену, бывшему сенатору Умару Джабраилову, который стрелял в номере отеля в центре Москвы, вернули наградной пистолет. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

«Ходатайство удовлетворить», — цитирует MK.ru судью Марию Сизинцеву.

Джабраилов попросил вернуть ему наградной пистолет, который был изъят у него по решению суда. Поводом для изъятия оружия стала стрельба, которую устроил предприниматель в отеле в центре Москвы.

Напомним, в августе прошлого года Джабраилов сделал несколько выстрелов в потолок в номере элитного московского отеля. Позднее он принес извинения за свое поведение. В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что причиной тому стали переживания, состояние нервного срыва, аффекта.