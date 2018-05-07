7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

Владимир Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Кремля. Напомню, сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Путин принес присягу и вступил в должность руководителя страны на шесть лет. После церемонии действующее правительство ушло в отставку. Теперь оно должно быть сформировано заново.

Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Николу Пашиняну Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении поддержала правящая Республиканская партия страны. Об этом сообщил ее зампред Армен Ашотян. Он заявил, что руководство партии приняло такое решение, поскольку интересы национальной безопасности превыше всего, а социальных столкновений необходимо избежать. Ашотян подчеркнул, что партия поддержит Пашиняна не в полном составе. Это будет зависть от текущей ситуации в парламенте, но необходимый минимум голосов Никол Пашинян наберет.

Сирия восстанавливает газовую инфраструктуру без зарубежной помощи Сирийское правительство продолжает восстанавливать объекты нефтегазовой инфраструктуры страны. Основная задача запущенных заводов «Кара» и «Аль-Бридж» — использовать месторождения на севере Дамаска, чтобы затем связать их с общей газовой инфраструктурой Сирии. Все это направленно на восстановление экономики арабского государства. Стоимость проекта составила около 5 миллиардов сирийских лир, но его производство приносит порядка 330 тысяч долларов в день.