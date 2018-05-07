7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

Владимир Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Кремля. Напомню, сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Путин принес присягу и вступил в должность руководителя страны на шесть лет. После церемонии действующее правительство ушло в отставку. Теперь оно должно быть сформировано заново.
Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Николу Пашиняну
Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении поддержала правящая Республиканская партия страны. Об этом сообщил ее зампред Армен Ашотян. Он заявил, что руководство партии приняло такое решение, поскольку интересы национальной безопасности превыше всего, а социальных столкновений необходимо избежать. Ашотян подчеркнул, что партия поддержит Пашиняна не в полном составе. Это будет зависть от текущей ситуации в парламенте, но необходимый минимум голосов Никол Пашинян наберет.
Сирия восстанавливает газовую инфраструктуру без зарубежной помощи
Сирийское правительство продолжает восстанавливать объекты нефтегазовой инфраструктуры страны. Основная задача запущенных заводов «Кара» и «Аль-Бридж» — использовать месторождения на севере Дамаска, чтобы затем связать их с общей газовой инфраструктурой Сирии. Все это направленно на восстановление экономики арабского государства. Стоимость проекта составила около 5 миллиардов сирийских лир, но его производство приносит порядка 330 тысяч долларов в день.
Денис Мантуров намерен купить гражданскую версию внедорожника «Кортеж»
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что намерен приобрести гражданскую версию внедорожника «Кортеж». Отмечается, что данный автомобиль в минимальной комплектации обойдется в шесть-семь миллионов рублей. Ранее стало известно название нового отечественного лимузина президента России Владимира Путина, на котором он сегодня прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль назвали «Сенат-лимузин».