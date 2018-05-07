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Весь мир
7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»
Россия
Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин
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    7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

    Владимир Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра. Правящая партия Армении пообещала поддержку Николу Пашиняну. Сирия восстанавливает газовую инфраструктуру. Денис Мантуров намерен купить гражданскую версию внедорожника «Кортеж».
    19:00 7 Мая 2018
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    Владимир Путин предложил кандидатуру на пост премьер-министра

    7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

    Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны, сообщает пресс-служба Кремля. Напомню, сегодня в Большом Кремлевском дворце состоялась инаугурация президента России. Путин принес присягу и вступил в должность руководителя страны на шесть лет. После церемонии действующее правительство ушло в отставку. Теперь оно должно быть сформировано заново.

    Правящая партия Армении пообещала поддержку лидеру оппозиции Николу Пашиняну

    7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

    Кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении поддержала правящая Республиканская партия страны. Об этом сообщил ее зампред Армен Ашотян. Он заявил, что руководство партии приняло такое решение, поскольку интересы национальной безопасности превыше всего, а социальных столкновений необходимо избежать. Ашотян подчеркнул, что партия поддержит Пашиняна не в полном составе. Это будет зависть от текущей ситуации в парламенте, но необходимый минимум голосов Никол Пашинян наберет.

    Сирия восстанавливает газовую инфраструктуру без зарубежной помощи

    7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

    Сирийское правительство продолжает восстанавливать объекты нефтегазовой инфраструктуры страны. Основная задача запущенных заводов «Кара» и «Аль-Бридж» — использовать месторождения на севере Дамаска, чтобы затем связать их с общей газовой инфраструктурой Сирии. Все это направленно на восстановление экономики арабского государства. Стоимость проекта составила около 5 миллиардов сирийских лир, но его производство приносит порядка 330 тысяч долларов в день. 

    Денис Мантуров намерен купить гражданскую версию внедорожника «Кортеж»

    7 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Глава Минпромторга Денис Мантуров намерен купить «Кортеж»

    Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что намерен приобрести гражданскую версию внедорожника «Кортеж». Отмечается, что данный автомобиль в минимальной комплектации обойдется в шесть-семь миллионов рублей. Ранее стало известно название нового отечественного лимузина президента России Владимира Путина, на котором он сегодня прибыл на церемонию инаугурации в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль назвали «Сенат-лимузин».

     

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