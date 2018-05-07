Россия разгромила Беларусь в матче ЧМ по хоккею в Дании

Копенгаген, 7 мая. Российские хоккеисты продолжают успешное выступление на чемпионате мира по хоккею, проходящем в Дании. В понедельник подопечные Ильи Воробьева обыграли команду Беларуси со счетом 6-0.

Первый период поединка завершился с минимальным преимуществом россиян — единственную шайбу с передачи Евгения Дадонова забросил Павел Дацюк. Во второй двадцатиминутке нападающий СКА отличился вновь, еще по шайбе забросили Максим Шалунов и Илья Каблуков. Им ассистировал Александр Барабанов. В третьем периоде еще по разу огорчили вратаря Беларуси Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Напомним, российские хоккеисты начали мировое первенство с двух убедительных побед: на старте турнира россияне обыграли французов, а затем и австрийцев с одинаковым счетом 7-0.

Следующий матч сборная России проведет 10 мая против команды Чехии.