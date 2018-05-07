Распил под фантомные боли: в Госдуме объяснили финансовую подоплеку украинской «стратегии реинтеграции Крыма»

Так называемое «представительство президента Украины в Крыму», возглавляемое Борисом Бабиным, анонсировало разработку комплекса мер «по противодействию российской агрессии». Об этом рассказал сам киевский назначенец — так называемый «постоянный представитель президента Украины в автономной республике Крым». По словам Бабина, после утверждения анонсированного комплекса мер его «представительство» намерено начать разработку «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения». «К таким инициативам мы в Севастополе и в Крыму относимся с пониманием и сочувствием», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По словам Белика, в Крыму и в Севастополе прекрасно понимают, что подобные «инициативы» — это всего лишь прикрытие для очередных «распилов» в Киеве бюджетных денег.

«Фантомные боли целого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Бабина — это всего лишь базис для очередной отмывки денег, не более, — отметил депутат Госдумы от Севастополя. — Вы только вслушайтесь: «постоянный!» «представитель!» «президента Украины!» в Крыму! Тут же в каждом звуке сотни тысяч и миллионы гривен бюджетных денег, потраченных на структуры и людей, которые никогда не были и не будут находиться в Крыму. Так же, как и «министерство по делам Крыма», «патрульная полиция Крыма» и так далее».

По словам Белика, ни одна из учрежденных Киевом «крымских» структур никогда не будет реально работать, а вот зарплаты и премии их руководители и сотрудники будут исправно получать.

«Все украинские «меры по противодействию российской агрессии» будут работать только в тихих кабинетах в центре Киева. Под их реализацию заложат финансирование, расходование которого никогда не смогут проверить», — подчеркнул Дмитрий Белик.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сайт украинского издания «Обозреватель», так называемый «постпред президента Украины в автономной республике Крым» Борис Бабин намерен в ближайшее время обнародовать разработанный ранее план «неотложных мер» на 2018-2019 годы «по противодействию российской агрессии на временно оккупированной территории Украины в Крыму». После принятия плана Бабин намерен вплотную приступить к разработке «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».

Идею такой «реинтеграции» уже высмеяли многие российские политики, в том числе член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Воссоединение Крым с Россией произошло в марте 2018 года по итогам референдума, за соответствующее решение проголосовало абсолютное большинство жителей Крыма и Севастополя. Москва считает вхождение Крыма в состав РФ полностью законным, Киев и большинство стран Запада, в том числе США отказываются признать Крымский полуостров российской территорией.