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Россия
Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров
Россия
Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров
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    Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров

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    Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров

    Москва, 7 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главу Счетной палаты Татьяну Голикову вице-премьером по социальной политике и здравоохранению. Она также будет курировать вопросы организации труда и пенсионного обеспечения.

    Зампредседателя правительства Дмитрия Козака Медведев предлагает сделать вице-премьером по промышленности, Ольга Голодец должна будет отвечать за  культуру и спорт, Виталий Мутко — за строительство, Алексей Гордеев — за сельское хозяйство, Максим Акимов — за цифровую экономику, связь и транспорт, а  Юрий Борисов — за вопросы обороны.

    При этом Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев, как ожидается, покинут правительство.

    Напомним, что президент РФ Владимир Путин, который в понедельник официально вступил в должность после переизбрания на новый срок, предложил Госдуме назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому правительство в текущем составе должно исполнять свои функции до формирования нового кабинета министров.

    Автор: Антон Соколов
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