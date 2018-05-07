Медведев предложил ряд кандидатур на должности вице-премьеров

Москва, 7 мая. Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить главу Счетной палаты Татьяну Голикову вице-премьером по социальной политике и здравоохранению. Она также будет курировать вопросы организации труда и пенсионного обеспечения.

Зампредседателя правительства Дмитрия Козака Медведев предлагает сделать вице-премьером по промышленности, Ольга Голодец должна будет отвечать за культуру и спорт, Виталий Мутко — за строительство, Алексей Гордеев — за сельское хозяйство, Максим Акимов — за цифровую экономику, связь и транспорт, а Юрий Борисов — за вопросы обороны.

При этом Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Александр Хлопонин и Юрий Трутнев, как ожидается, покинут правительство.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, который в понедельник официально вступил в должность после переизбрания на новый срок, предложил Госдуме назначить на должность премьер-министра Дмитрия Медведева. Глава государства также подписал распоряжение, согласно которому правительство в текущем составе должно исполнять свои функции до формирования нового кабинета министров.