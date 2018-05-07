Благодаря «майским указам» российская экономика может войти в пятерку крупнейших — эксперт

Опубликован текст новых «майских указов» Владимира Путина, документ называется «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Согласно тексту документа, правительство должно будет обеспечить устойчивый рост численности населения, обеспечить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, в два раза снизить количество бедных в стране, обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Инфляция на протяжении шести лет не должна превышать 4%. По итогам реализации указов Россия должна войти в пятерку стран мира с самыми мощными экономиками.

Директор института политических исследований Сергей Марков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что Владимир Путин на протяжении последующих шести лет будет максимально жестко контролировать исполнение «майских указов».

«Майские указы» — это своего рода контакт президента Владимира Путина с населением России, вот в чем заключается их суть. В их основу легли предвыборные обещания, которые дал глава государства во время своей предвыборной кампании. И на основании диалога с гражданами был сформирован определенный запрос, люди поручили Владимиру Путину выполнить эту задачу, которую он поручит своему правительству», — заключил Сергей Марков.

Финансовый омбудсмен Павел Медведев в свою очередь напомнил, что в прессе неоднократно появлялись намеки на то, что новые «майские указы» будут выглядеть именно подобным образом.

«После того, как будет сформировано правительство, оно будет вносить предложения касательно того, что необходимо предпринять, чтобы реализовать положения указов. Это безумно трудная работа, которая необходима, альтернативы нет», — говорит политический деятель.

Также он допустил, что в течение шести лет Россия сможет войти в пятерку стран с самыми мощными экономиками.