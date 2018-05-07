Меню
Общество
В Германии отправили в тюрьму 89-летнюю «наци-бабушку», отрицающую холокост
Россия
Песков рассказал о планах Путина на новый российский лимузин
Следующая новость
Загрузка...

    В Германии отправили в тюрьму 89-летнюю «наци-бабушку», отрицающую холокост

    180

    В Германии отправили в тюрьму 89-летнюю «наци-бабушку», отрицающую холокост

    Берлин, 7 мая. В Германии задержали скрывавшуюся от правосудия 89-летнюю женщину, ранее неоднократно судимую за отрицание холокоста. Немецкие СМИ прозвали ее «наци-бабушкой». В октябре минувшего года пожилую немку приговорили к двум годам колонии, однако в назначенный срок она в тюрьму не явилась, именно поэтому и был выдан ордер на ее арест

    По данным издания The Local, речь идет об Урсуле Хавербек. Представители местной полиции заявили, что женщину обнаружили сегодня во Флотто и взята под стражу. Ей зачитали ордер на арест и передали ее в соответствующее пенитенциарное учреждение, пишет РИА Новости.

    Известно, что она занимала пост председателя ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году.  На судебных заседаниях Хавербек неоднократно заявляла, что Освенцим якобы не был лагерем смерти, а выступая на телевидении, заявила, что «холокст — величайшая ложь в истории».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.