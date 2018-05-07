В Германии отправили в тюрьму 89-летнюю «наци-бабушку», отрицающую холокост

Берлин, 7 мая. В Германии задержали скрывавшуюся от правосудия 89-летнюю женщину, ранее неоднократно судимую за отрицание холокоста. Немецкие СМИ прозвали ее «наци-бабушкой». В октябре минувшего года пожилую немку приговорили к двум годам колонии, однако в назначенный срок она в тюрьму не явилась, именно поэтому и был выдан ордер на ее арест

По данным издания The Local, речь идет об Урсуле Хавербек. Представители местной полиции заявили, что женщину обнаружили сегодня во Флотто и взята под стражу. Ей зачитали ордер на арест и передали ее в соответствующее пенитенциарное учреждение, пишет РИА Новости.

Известно, что она занимала пост председателя ультраправого тренировочного центра, распространявшего нацистскую пропаганду. Его закрыли в 2008 году. На судебных заседаниях Хавербек неоднократно заявляла, что Освенцим якобы не был лагерем смерти, а выступая на телевидении, заявила, что «холокст — величайшая ложь в истории».