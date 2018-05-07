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Московский суд впервые признал криптовалюту имуществом
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    Московский суд впервые признал криптовалюту имуществом

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    Московский суд впервые признал криптовалюту имуществом

    Москва, 7 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы впервые признал криптовалюту имуществом.

    В столичном суде разбиралось дело банкрота Ильи Царькова и его финансового управляющего Алексея Леонова. Суд постановил включить в конкурсную массу Царькова принадлежащую ему криптовалюту.

    «Суд <…> обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы», — сообщает РИА Новости.

    Как сообщает Ura.ru, Царьков был признан банкротом в прошлом году. Суд признал, что мужчина со своей зарплатой не сможет погасить долг, размер которого составляет 19 миллионов рублей. В связи с этим Леонов потребовал принять принадлежащие Царькову виртуальные деньги.  

    Автор: Дарья Смолина
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