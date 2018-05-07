Московский суд впервые признал криптовалюту имуществом

Москва, 7 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы впервые признал криптовалюту имуществом.

В столичном суде разбиралось дело банкрота Ильи Царькова и его финансового управляющего Алексея Леонова. Суд постановил включить в конкурсную массу Царькова принадлежащую ему криптовалюту.

«Суд <…> обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы», — сообщает РИА Новости.

Как сообщает Ura.ru, Царьков был признан банкротом в прошлом году. Суд признал, что мужчина со своей зарплатой не сможет погасить долг, размер которого составляет 19 миллионов рублей. В связи с этим Леонов потребовал принять принадлежащие Царькову виртуальные деньги.