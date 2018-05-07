Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 7 мая.

Матвей Ганапольский поблагодарил РФ за строительство моста через Керченский пролив, заявив, что «когда Крым снова станет украинским», украинцы с удовольствием будут им пользоваться. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на это, что мечтать невредно. Скорее Украина станет российской: в Совфеде ответили на планы Киева использовать Крымский мост.

Россия, без сомнения, доведет строительство моста до конца и в этот раз никакие природные силы (а тем более Киев) не смогут ей помешать. «Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев, достроив Крымский мост раньше срока.

Украинские власти намерены в июне обнародовать план по возвращению Крыма. Украина разработала план по «возвращению» Крыма.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров написал об «успехах» экономики незалежной по увеличению экспорта улиток, пчел и страусов. Азаров написал об «успехах» Украины по экспорту улиток, пчел и страусов.

Власти Украины отказались оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, проводимых на территории России. Украина не будет оплачивать спортсменам участие в соревнованиях на территории России.

Самым молодым миллионером на Украине является семилетний ребенок из города Черкассы. Об этом в понедельник заявил спикер Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Мирослав Продан. Украина — страна возможностей: в Сети гадают, как заработал миллионы семилетний ребенок.

Глава РФ Владимир Путин принес присягу во время инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность президента России. Путин принес присягу и вступил в должность президента России.

Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров прокомментировал работу Ульяны Супрун на посту министра здравоохранения. «Украина вышла на 1-е место по уровню смертности»: Азаров прокомментировал работу Супрун на посту главы Минздрава.

Сирийские ВВС уничтожили командный пункт боевиков ССА и иностранный разведцентр в провинции Даръа. ВВС Сирии уничтожили иностранный разведывательный центр на юге САР.

Автомобильные специалисты проанализировали российский рынок и составили рейтинг на основе анализа цен на иностранные машины нынешнего года, а также определили самое дешевое транспортное средство. Назван топ-5 самых дешевых иномарок на российском рынке в мае 2018 года.