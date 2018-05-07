Санкции дороже космоса: эксперт пояснил, почему США себе в ущерб готовы отказаться от российских ракетных двигателей

Проблемы в области доставки американских грузов на Международную космическую станцию теперь могут возникнуть у Соединенных Штатов из-за введения антироссийских санкций. Об этом говорится в отчете управления генерального инспектора NASA.

По мнению политолога Александра Асафова, для Соединенных Штатов космос был всегда болезненной темой. Как отменил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей, после введения антироссийских санкций и прекращения сотрудничества с рядом наших компаний, Вашингтон потерял гораздо больше в космической отрасли, чем Москва.

«Тема космоса для США всегда была болезненной. Потому что российские задачи на МКС уже все выполнены, остались только американские и японские. И именно по просьбе Соединенных Штатов был продлен срок жизни МКС. Конечно, для американцев это существенный ущерб — на космической станции они проводят ряд научных исследований. Но, видимо, желание усилить давление на Россию с целью скорректировать ее политический курс настолько сильно, что Вашингтон пошел на такие издержки и заблокировал для себя часть космической отрасли. Они надеются на своего талантливого Илона Маска с его разработками. Но пока они не могут конкурировать с российскими. У американцев реальные проблемы с ракетными двигателями, и они это знают. И, видимо, специально пошли на худшие для себя меры ради того, чтобы сохранить мировое доминирование и определять мировой курс. Эта жертва для них существенна. И ущерб Соединенным Штатам нанесен больше, чем России».

Проблемы в сфере доставки грузов могут возникнуть в связи с ограничениями, которые ввел конгресс США на совместную работу с некоторыми российскими компаниями. Закупать ракетные двигатели российского производства Соединенные Штаты могут только до 2020 года — об этом говорится в поправке к закону о санкциях.

Если Вашингтон не продлит действие поправки, то США потеряют возможность применять в космической отрасли ракеты-носители Antares 230, так как в первой ее ступени используются российские жидкостные ракетные двигатели РД-181.

Вследствие этого компания Orbital ATK, которая сейчас несет ответственность за доставку американских грузов на МКС, больше не сможет выполнять свою работу.

Как значится в отчете, над решением возникшей проблемы также работают компании Sierra Nevada и SpaceX. В первом случае у фирмы возникли технические трудности с созданием кораблей Dream Chaser, а разработка второй организации не сумела пройти все необходимые испытания.