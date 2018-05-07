Клинцевич об инаугурации Путина: Нас ждут прорывные годы повышения благосостояния граждан

Москва, 7 мая. Следующий срок президентства Владимира Путина резко увеличит благополучие россиян. О своей абсолютной уверенности в этом рассказал ФАН член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это была уже пятая инаугурация президента России, при этом четвертая — Путина, на которой я присутствовал. Это всегда очень торжественно!» — рассказал он.

По словам сенатора, он всегда был в команде Путина.

«Сегодня президент на инаугурации поблагодарил людей, которые были и есть рядом с ним и которые честно работали — они никогда не выпадут из команды. Он сказал, что России предстоят серьезные изменения и прорывные вещи, и что благополучие людей, их благосостояние, спокойствие и мир — это главное. Мне кажется все остальное — это уже второстепенное», — отметил Клинцевич.

По мнению собеседника ФАН, каждое слово, которое говорил президент — это выверенное содержание будущих действий и те, кто понимает, о чем говорил президент, отчетливо осознают, какое непростое время нам предстоит.

Клинцевич полагает, что за ближайшие шесть лет Россия только укрепится. Немыслимо, что бы кто-то мог не то что покушаться на нашу страну, но даже сомневаться в государственном и политическом суверенитете России.

Сенатор абсолютно убежден, что «всех нас ждут прорывные годы повышения благосостояния граждан России, когда люди по-настоящему ощутят серьезное увеличение мер социальной поддержки».

«Но для этого нам необходимо быть сплоченными, — продолжает Клинцевич. — Мы действительно много что выдержали, нам еще предстоит масса трудностей. Но то, что Россия будет развиваться и процветать, у меня сомнений нет».

Напомним, выборы президента РФ состоялись 18 марта 2018 года. На них с абсолютным преимуществом победил Владимир Путин.